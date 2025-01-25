Промоутер Джошуа разработал план, чтобы вернуть боксеру чемпионские пояса

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, как Энтони Джошуа может вернуть себе чемпионские пояса. Он разработал целый план.

В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.

Читайте также Аннулированы все результаты: российского "витязя" снова отстранили за допинг

Какой план есть у Хирна

Промоутер отметил, что для Дюбуа не было никаких исключений с тех пор, как он проиграл. Если победит Паркер, это даст им новые временные рамки для обязательного боя, пишет 24 канал со ссылкой на iFL TV.

В этом случае не будет проблем для боя против Джошуа. Также победитель поединка между Баколе и Аджагбой не будет готов вернуться на ринг раньше сентября. Паркер вероятнее всего, захочет драться летом,

– рассказал Эдди Хирн.

Отметим, что была информация о возможном бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, однако "Цыганский король" завершил карьеру.