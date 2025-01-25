В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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Який план є у Хірна

Промоутер зазначив, що для Дюбуа не було жодних винятків з того часу, як він програв. Якщо переможе Паркер, це дасть їм нові часові рамки для обов'язкового бою, пише 24 канал з посиланням на iFL TV.

В цьому випадку не буде проблем для бою проти Джошуа. Також переможець поєдинку між Баколе та Аджагбою не буде готовий повернутися на ринг раніше вересня. Паркер найімовірніше, захоче битися влітку,

– розповів Едді Хірн.

Відзначимо, що була інформація щодо можливого бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, однак "Циганський король" завершив кар'єру.