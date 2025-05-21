Жертва "Динамита" назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Хорватский боксер Филип Хргович высказал свое мнение о предстоящем реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он спрогнозировал победителя противостояния.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Какой прогноз дал Хргович

Хорватский боксер считает, что это будет фантастическое противостояние, пишет 24 канал со ссылкой на Ringside24.

Дюбуа кое-чему научился со времени своего первого боя с Усиком, поэтому это все еще очень интригующий бой, но Усик сейчас – тяжелый соперник, против которого трудно делать ставки,

– сказал Филип Хргович.

Справка. В июне 2024 года хорватский боксер впервые потерпел поражение на профессиональном ринге. Он проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.