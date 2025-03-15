"Еще более напряженный": украинский боксер дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

Украинский боксер Сергей Деревянченко высказал свое мнение относительно реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он считает, что фаворитом будет украинец.

После реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.

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Какой прогноз дал Деревянченко

Украинский боксер считает фаворитом на противостояние именно Усика, пишет 24 канал со ссылкой на sport.ua.

В первом бою он победил и в реванше тоже будет фаворитом, если он состоится. Скажу так, что в Дюбуа и первый бой был такой довольно напряженный, второй бой будет еще более напряженный, чем первый,

– сказал Сергей Деревянченко.

Отметим, что недавно WBO обязала Александра Усика провести обязательный спарринг с Джозефом Паркером. Несмотря на это украинец хочет провести реванш с Даниэлем Дюбуа.