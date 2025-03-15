Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.

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Який прогноз дав Дерев'янченко

Український боксер вважає фаворитом на протистояння саме Усика, пише 24 канал з посиланням на sport.ua.

В першому бою він переміг і у реванші теж буде фаворитом, якщо він відбудеться. Скажу так, що в Дюбуа та перший бій був такий доволі напружений, другий бій буде ще більше напружений, ніж перший,

– сказав Сергій Дерев'янченко.

Відзначимо, що нещодавно WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером. Попри це українець хоче провести реванш з Даніелем Дюбуа.