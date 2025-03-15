В ніч на 23 лютого (по Києву) відбувся бій Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа. Новозеландець нокаутував свого суперника та здобув перемогу в бою.

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Який прогноз Фроч дав на бій Усика та Паркера

Він вважає, що новозеландець заслуговує свій шанс. Дюбуа відмовився від бою з Паркером, а Паркер здобув хорошу перемогу над Баколе, пише 24 канал з посиланням на Froch On Fighting.

Я не думаю, що у Паркера є шанси побити Усика. Подивіться, що зробив Усик, він двічі побив Джошуа і двічі побив Ф'юрі, так що не можна сказати, що у Паркера багато шансів. Але ніколи не знаєш, якщо Усик постаріє, а Паркер осідлає хвилю, і у нього все буде добре, їхній бій може стати цікавим,

– сказав Карл Фроч.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.

Нещодавно WBO зобов'язала українця провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером.