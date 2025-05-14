"Он на вершине": отец Фьюри дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

Отец Тайсона Фьюри, Джон, высказал свое мнение о предстоящем реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он назвал боксера, который имеет все шансы на победу.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Какой прогноз дал отец Фьюри

Он отметил, что Дюбуа молодой и сильный, однако Джон считает Усика мастером техники, пишет 24 канал с посланием на Pro Boxing Fans.

У Дюбуа появится шанс только тогда, когда он начнет разбивать, бомбить Усика, постоянно прессинговать. Если Дюбуа этого не сделает, то его ждет тяжелая ночь. Есть определенные уровни, Александр – на вершине,

– сказал Джон Фьюри.

Интересно. До этого отец "Цыганского короля" отдавал свое предпочтение именно "Динамиту".

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.