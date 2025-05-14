Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Який прогноз дав батько Ф'юрі

Він зазначив, що Дюбуа молодий та сильний, однак Джон вважає Усика майстром техніки, пише 24 канал з посланням на Pro Boxing Fans.

В Дюбуа з'явиться шанс тільки тоді, коли він почне розбивати, бомбити Усика, постійно пресингувати. Якщо Дюбуа цього не зробить, то на нього чекає важка ніч. Є певні рівні, Олександр – на вершині,

– сказав Джон Ф'юрі.

Цікаво. До цього батько "Циганського короля" віддавав свою перевагу саме "Динаміту".

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.