Їх очне протистояння відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Наразі вся боксерська спільнота обговорює майбутню битву та робить прогнози щодо переможця.

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Хто є фаворитом для Бута

Своєю думкою, зокрема, поділився й відомий тренер Адам Бут. Колишній наставник Девіда Хея вважає, що глядачі стануть свідками близького бою та віддав належне прогресу "Динаміта".

Попри це, він думає, що британець не зможе завдати Олександру Усику першої поразки на професійному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Цей бій пройде по зовсім іншому сценарію. Бокс – це 90% психології, а Дюбуа зараз психологічно сильніший. Другий бій буде набагато ближчим. Дюбуа став кращим з часів першого поєдинку в Польщі.

Але зазвичай перемагають ті боксери, які виграли перший поєдинок. Якби мені треба було поставити будинок, я б все одно обрав Усика", – сказав Бут.

Довідка. Перший бій Усик – Дюбуа відбувся 26 серпня у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на майбутню битву зробив Малік Скотт. Тренер Деонтея Вайлдера, зокрема, назвав слабкі сторони "Динаміта", про які варто пам'ятати.