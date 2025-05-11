Малік Скотт висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, тренер зіркового Деонтея Вайлдера зробив прогноз на майбутній поєдинок двох гігантів хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Скотт оцінив боксерів

Малік Скотт вважає, що сильний удар Даніеля Дюбуа не є запорукою перемоги над Олександром Усиком. Тренер також заявив, що не вірить у те, що українець вразливий для ударів по корпусу.

Адже, якщо це насправді слабке місце Усика, то чому жоден з його суперників не намагався перемогти Олександра за допомогою ударів по корпусу. Спеціаліст назвав сильні сторони українського чемпіона.

В Олександра чудова робота ніг, хороший захист, чудовий контрудар, гнучкість. Якщо ви вважаєте, що достатньо бути просто великим, щоб побити Усика – це найбільша помилка у вашому житті, – сказав Скотт.

Щодо реваншу, то тренер Деонтея Вайлдер вважає, що Олександр Усик знову переможе Даніеля Дюбуа.

Якби я робив ставки, то поставив би на Усика. Чому ні? Він зупинив його джебом у першому бою, а Дюбуа просто став на коліно і не піднявся. Так, Дюбуа дуже сильний, він повертався після подібних ситуацій, бився дуже жорстко, і в схожих ситуаціях не залишався на коліні, не здавався, коли бився з Джарреллом Міллером. Це не тест його характеру, але потрібно пам’ятати про такі випадки, як із Джо Джойсом. І потім з Усиком і джебом – потрібно пам’ятати про це. Потрібно ставити на Усика в цьому бою,

– заявив тренер Вайлдера.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення поєдинку за "абсолют" – 19 липня 2025 року.

Раніше Джон Ф'юрі назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі заявив. що цього разу потрібно ставити на британського боксера.