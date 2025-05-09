Френк Воррен поділився думками стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Промоутер британського боксера вважає, що його підопічний може створити проблеми українцю, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Що сказав Воррен

Френк Воррен відповів на питання щодо аншлагу на "Вемблі". Зі слів промоутера, вже було продано близько 70 тисяч квитків, хоча вони ще навіть не оголосили, хто битиметься в андеркарді.

Спортивний функціонер наголосив, що Олександр некомфортно почувався, як на минулих пресконференціях. Воррен зазначив, що Усика потрібно рознервувати, адже він знає, що Даніель Дюбуа може завдати йому болю.

Дюбуа може завдати йому болю, він знає, що може завдати йому болю. Але Олександр - чудовий боєць. Я дуже поважаю його, і це буде справді неймовірний вечір, це буде казковий вечір,

– сказав Воррен.

Промоутер пригадав скандальний удар нижче поясу від Даніеля Дюбуа у першому поєдинку. Френк Воррен заявив, що на інтерв'ю у Пірса Моргана переглянули цей епізод, що зняло усі питання.

До слова. Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення бою за "абсолют" легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Соломон Дакрес зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Британський супертяж, що у Даніеля малі шанси перемогти Олександра в очному протистоянні.