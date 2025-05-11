Малик Скотт высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, тренер звездного Деонтея Уайлдера сделал прогноз на предстоящий поединок двух гигантов хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Скотт оценил боксеров

Малик Скотт считает, что сильный удар Даниэля Дюбуа не является залогом победы над Александром Усиком. Тренер также заявил, что не верит в то, что украинец уязвим для ударов по корпусу.

Ведь, если это на самом деле слабое место Усика, то почему ни один из его соперников не пытался победить Александра с помощью ударов по корпусу. Специалист назвал сильные стороны украинского чемпиона.

У Александра замечательная работа ног, хорошая защита, замечательный контрудар, гибкость. Если вы считаете, что достаточно быть просто большим, чтобы побить Усика – это самая большая ошибка в вашей жизни, – сказал Скотт.

Что касается реванша, то тренер Деонтея Уайлдер считает, что Александр Усик снова победит Даниэля Дюбуа.

Если бы я делал ставки, то поставил бы на Усика. Почему нет? Он остановил его джебом в первом бою, а Дюбуа просто стал на колено и не поднялся. Да, Дюбуа очень сильный, он возвращался после подобных ситуаций, дрался очень жестко, и в похожих ситуациях не оставался на колене, не сдавался, когда дрался с Джарреллом Миллером. Это не тест его характера, но нужно помнить о таких случаях, как с Джо Джойсом. И потом с Усиком и джебом – нужно помнить об этом. Нужно ставить на Усика в этом бою,

– заявил тренер Уайлдера.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения поединка за "абсолют" – 19 июля 2025 года.

Ранее Джон Фьюри назвал победителя реванша Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри заявил. что на этот раз нужно ставить на британского боксера.