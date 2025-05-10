Они будут определять сильнейшего на легендарном стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Кого Фьюри-старший считает фаворитом

Своим мнением относительно этого противостояния поделился Джон Фьюри. Отец "Цыганского короля", который сам является бывшим боксером, считает, что Александр Усик потерпит первое поражение в карьере, а новым абсолютом станет "Динамит", сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"У Дюбуа вполне могут быть шансы. Знаешь, Усику уже 38 лет. Дюбуа мощный панчер, и сам сейчас на ходу, правда же? У Даниэля же есть эта сила, что нокаутирует, разве нет?

Если он на этот раз попадет по 38-летнему Усику, который уже дважды сжег бак против Фьюри, сколько у него еще сил осталось? Время Дюбуа настало, я так считаю. Я ставлю на него", – рассказал Фьюри-старший.

Справка. Это будет второй очный бой между действующими чемпионами мира. В августе 2023 года украинец в девятом раунде джебом нокаутировал своего соперника.

Напомним, что ранее свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа дал спарринг-партнер "Динамита" Ник Кэмпбелл.