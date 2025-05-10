Вони визначатимуть сильнішого на легендарному стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Кого Ф'юрі-старший вважає фаворитом

Своєю думкою щодо цього протистояння поділився Джон Ф’юрі. Батько "Циганського короля", який сам є колишнім боксером, вважає, що Олександр Усик зазнає першої поразки в кар'єрі, а новим абсолютом стане "Динаміт", повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"У Дюбуа цілком можуть бути шанси. Знаєш, Усику вже 38 років. Дюбуа потужний панчер, і сам зараз на ходу, правда ж? У Даніеля ж є ця сила, що нокаутує, хіба ні?

Якщо він цього разу влучить по 38-річному Усику, який уже двічі спалив бак проти Ф’юрі, скільки в нього ще сил залишилося? Час Дюбуа настав, я так вважаю. Я ставлю на нього", – розповів Ф'юрі-старший.

Довідка. Це буде другий очний бій між чинними чемпіонами світу. У серпні 2023 року українець у дев'ятому раунді джебом нокаутував свого суперника.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа дав спаринг-партнер "Динаміта" Нік Кемпбелл.