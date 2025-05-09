Британский боксер попытается взять реванш за поражение в 2023 году. Тогда украинец победил "Динамита" техническим нокаутом.

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Кого Фроч считает фаворитом

Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился бывший чемпион мира Карл Фроч. Британец расхвалил своего земляка и отдал должное его прогрессу, однако не верит в победу Даниэля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"Дюбуа – это другой зверь. Теперь он лучший боец. У него было несколько блестящих побед – над Миллером, Хрговичем, он полностью разгромил Энтони Джошуа. Теперь он полон уверенности, на гребне волны, и это парень, который выходит в ринг с твердой верой в себя.

Он как будто совсем новый боец. Думаю, это будет отличный бой, но я просто не вижу ни одного боксера, кто мог бы победить Усика. Ничего не имею против Даниэля Дюбуа – ему просто досталась тяжелая задача", – заявил Фроч.

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Это будет второй поединок для украинца на этой арене. В 2020 году он там дрался с Дереком Чисорой, которого одолел единогласным решением судей.

Отметим, что в этот день состоится еще одно знаковое событие в мире бокса. После длительной паузы на ринг вернется легендарный Мэнни Пакьяо.