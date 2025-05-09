Недавно появилась официальная дата проведения грандиозного мероприятия. Спортивное шоу запланировано на лето 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на издание ESPN.

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Кто станет соперником Пакьяо

Мэнни Пакьяо вернется в профессиональный бокс в возрасте 46 лет. Соперником "Пак Мэна" станет Марио Барриос, который владеет чемпионским титулом в полусреднем весе по версии WBC.

Бой состоится в андеркарде реванша Фундора – Цзю. Место проведения вечера бокса арена T-Mobile в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки.

Интересно. Мэнни Пакьяо в последний раз дрался в 2021 году. Тогда легендарный филиппинский боксер единогласным решением судей уступил Йорденису Угасу. После чего "Пак Мэн" завершил карьеру, ведь баллотировался на пост президента Филиппин.

Слухи, которые ранее распространялись в сети, относительно даты поединка подтвердились. 46-летний филиппинец будет драться 19 июля 2025 года в день реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Карьера Мэнни Пакьяо в профи: