Недавно появилась официальная дата проведения грандиозного мероприятия. Спортивное шоу запланировано на лето 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на издание ESPN.
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Кто станет соперником Пакьяо
Мэнни Пакьяо вернется в профессиональный бокс в возрасте 46 лет. Соперником "Пак Мэна" станет Марио Барриос, который владеет чемпионским титулом в полусреднем весе по версии WBC.
Бой состоится в андеркарде реванша Фундора – Цзю. Место проведения вечера бокса арена T-Mobile в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки.
Интересно. Мэнни Пакьяо в последний раз дрался в 2021 году. Тогда легендарный филиппинский боксер единогласным решением судей уступил Йорденису Угасу. После чего "Пак Мэн" завершил карьеру, ведь баллотировался на пост президента Филиппин.
Слухи, которые ранее распространялись в сети, относительно даты поединка подтвердились. 46-летний филиппинец будет драться 19 июля 2025 года в день реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Карьера Мэнни Пакьяо в профи:
- Мэнни Пакьяо за свою карьеру провел 72 боя в профессиональном боксе. "Пак Мэн" имеет в своем активе 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.
- Легендарный филлипинский боксер был чемпионом мира в 8 весовых категориях, начиная от первого легчайшего до первого среднего веса.