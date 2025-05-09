Нещодавно з'явилась офіційна дата проведення грандіозного заходу. Спортивне шоу заплановане на літо 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на видання ESPN.

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Хто стане суперником Пак'яо

Менні Пак'яо повернеться у професійний бокс у віці 46 років. Суперником "Пак Мена" стане Маріо Барріос, який володіє чемпіонським титулом у напівсередній вазі за версією WBC.

Бій відбудеться в андеркарді реваншу Фундора – Цзю. Місце проведення вечора боксу арена T-Mobile у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки.

Цікаво. Менні Пак'яо востаннє бився у 2021 році. Тоді легендарний філіппінський боксер одноголосним рішення суддів поступився Йорденісу Угасу. Після чого "Пак Мен" завершив кар'єру, адже балотувався на пост президента Філіппін.

Чутки, які раніше поширювались у мережі, стосовно дати поєдинку підтвердились. 46-річний філіппінець битиметься 19 липня 2025 року в день реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Кар'єра Менні Пак'яо у профі: