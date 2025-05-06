Американський боксер проведе виставковий бій. Поєдинок відбудеться в межах вечора боксу у Великій Британії, повідомляє 24 канал із посиланням на IFL TV.

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З ким битиметься Мослі

Легендарний Шейн Мослі виступить на вечорі боксу у Лондоні, що відбудеться 25 липня 2025 року. Місце проведення грандіозного спортивного шоу арена "Indigo at The O2".

53-річний Шейн Мослі битиметься проти відомого актора та блогера Девіда Куржала.

Анонс бою Мослі – Куржал у Лондоні / Фото IFL TV

Нагадаємо, що востаннє Шейн Мослі з'являвся у рингу у 2016 році. У тому бою за титул WBA у напівсередній вазі американець одноголосним рішенням суддів поступився вірменину Давиду Аванесяну.

Статистика Мослі у професійному ринзі: