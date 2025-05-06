Американский боксер проведет выставочный бой. Поединок состоится в рамках вечера бокса в Великобритании, сообщает 24 канал со ссылкой на IFL TV.
Читайте также Промоутер Усика признался, действительно ли Кличко может вернуться на ринг
С кем будет драться Мосли
Легендарный Шейн Мосли выступит на вечере бокса в Лондоне, который состоится 25 июля 2025 года. Место проведения грандиозного спортивного шоу арена "Indigo at The O2".
53-летний Шейн Мосли сразится против известного актера и блогера Дэвида Куржала.
Анонс боя Мосли – Куржал в Лондоне / Фото IFL TV
Напомним, что последний раз Шейн Мосли появлялся в ринге в 2016 году. В том бою за титул WBA в полусреднем весе американец единогласным решением судей уступил армянину Давиду Аванесяну.
Статистика Мосли в профессиональном ринге:
- Легендарный Шейн Мосли за свою долгую карьеру провел 61 поединок в профессиональном боксе.
- На счету американца 49 побед (41 – нокаутом), десять поражений и одна ничья.
- "Сахар" был чемпионом мира IBF (легкий вес), WBC и WBA Super (полусредний вес), WBC и WBA (первый средний вес).