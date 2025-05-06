Американский боксер проведет выставочный бой. Поединок состоится в рамках вечера бокса в Великобритании, сообщает 24 канал со ссылкой на IFL TV.

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С кем будет драться Мосли

Легендарный Шейн Мосли выступит на вечере бокса в Лондоне, который состоится 25 июля 2025 года. Место проведения грандиозного спортивного шоу арена "Indigo at The O2".

53-летний Шейн Мосли сразится против известного актера и блогера Дэвида Куржала.

Анонс боя Мосли – Куржал в Лондоне / Фото IFL TV

Напомним, что последний раз Шейн Мосли появлялся в ринге в 2016 году. В том бою за титул WBA в полусреднем весе американец единогласным решением судей уступил армянину Давиду Аванесяну.

Статистика Мосли в профессиональном ринге: