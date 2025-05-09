Все боксерское сообщество с нетерпением ожидает этого события. Эксперты анализируют возможный ход поединка и делают свои прогнозы.

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Кому прогнозирует победу Кэмпбелл

Накануне мнением относительно предстоящей битвы поделился, в частности, и шотландский боксер супертяжелой весовой категории Ник Кэмпбелл, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. Боец, который провел немало спаррингов с "Динамитом", считает, что украинец, несмотря на возраст, находится в прекрасной физической форме и снова станет абсолютом:

"Спад Усика? Я не видел ничего в его последних выступлениях, что бы показало, что он на спаде. Ему было трудно в реванше против Тайсона Фьюри, и у меня он выиграл в два раунда. Я хотел, чтобы выиграл Тайсон, старался отдавать ему максимум раундов, но я не смог. Усик победил.

Дюбуа – мощный и сильный. Я прошел много раундов с ним и знаю, насколько он жесткий и сильный. Возраст на его стороне, но навыки и интеллект на стороне Усика. Я не думаю, что на этот раз Усик его остановит, но считаю, что украинец победит по очкам. Временами Дюбуа доставит Усику проблемы, но в чемпионских раундах Александр сделает то, что необходимо, и выиграет решением судей".

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли". Это будет реванш между боксерами, в первом противостоянии украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее свой прогноз на предстоящую битву за абсолют сделал другой спарринг-партнер "Динамита" Соломон Дакрес.