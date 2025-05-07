На кону предстоящего противостояния будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте. После объявления об этом бое все боксерское сообщество обсуждает его и делится своими прогнозами.

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Кого считает фаворитом Дакрес

В стороне не остался и британский супертяж Соломон Дакрес, который проводил спарринги с "Динамитом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. Он поделился мыслями о реванше звездных бойцов и рассказал, кого считает фаворитом:

Я не сказал бы, что Даниэль сильно изменился, если сравнивать первый поединок с Усиком. Я спарринговал с британцем много лет, сейчас он стал увереннее. У него очень сильный удар и опасный джеб, но особых изменений я не увидел. Если говорить честно, то Усику нельзя что-то противопоставить на ринге. Он побил всех сильнейших боксеров.

Дакрес также отдал должное Дюбуа за несколько успешных выступлений, однако убежден, что этого уровня недостаточно, чтобы одолеть украинца.

"Если Дюбуа одержал несколько побед за последние годы, то это не означает, что он так же легко одолеет Усика. Ведь он проиграл в первом поединке. Это слишком высокая планка для британца. Нет смысла хвататься за соломинку, потому что Усика практически невозможно поймать.

Какая разница, был тот удар ниже пояса или нет. Сильнейшие боксеры мира не смогли нормально приложиться по украинцу. Не может быть никаких споров. Бессмысленно надеяться, что Дюбуа одним великолепным ударом нокаутирует Александра", – заявил Дакрес.

Справка. Первый бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец нокаутировал "Динамита" в девятом раунде.

Напомним, что ранее свой прогноз на предстоящую битву за абсолют дал Джозеф Паркер. Он считает, что британец значительно прибавил после боя в Польше, поэтому может навязать достойную оппозицию объединенному чемпиону мира.