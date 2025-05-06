На легендарном стадионе "Уэмбли" сильнейшего будут определять Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер.

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Прогноз от Паркера

Новозеландец ожидает, что зрители станут свидетелями очень интересного боя. Он предостерег украинца от недооценки, ведь считает, что после первого очного противостояния британский боксер стал гораздо опаснее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"Никогда нельзя сбрасывать Даниэля со счетов. После первого боя с Усиком, после поединков с Джарреллом Миллером и Энтони Джошуа он стал человеком с целью. Он выходит на ринг и отдает все силы. У него есть хорошая команда.

Усик – мастер, который читает и ломает тебя, у него хорошие финты, футворк, комбинации. В первом бою он доминировал, пока не пропустил тот удар ниже пояса. На реванш Усик выйдет с привычной уверенностью из-за того, что он сделал в первом поединке, но ему нужно остерегаться Дюбуа, ведь он мощный", – сказал Паркер.

К слову. Первый бой Усик – Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что именно Джозеф Паркер является наиболее вероятным следующим соперником победителя битвы за абсолют. Он должен был подраться с "Динамитом" еще в феврале за пояс IBF, но тогда британец заболел и отказался от боя.