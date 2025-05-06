На легендарному стадіоні "Вемблі" сильнішого визначатимуть Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку поділився тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер.

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Прогноз від Паркера

Новозеландець очікує, що глядачі стануть свідками дуже цікавого бою. Він застеріг українця від недооцінки, адже вважає, що після першого очного протистояння британський боксер став набагато небезпечнішим, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"Ніколи не можна скидати Даніеля з рахунків. Після першого бою з Усиком, після поєдинків із Джарреллом Міллером та Ентоні Джошуа він став людиною з метою. Він виходить на ринг і віддає всі сили. У нього є хороша команда.

Усик – майстер, який читає та ламає тебе, у нього хороші фінти, футворк, комбінації. У першому бою він домінував, поки не пропустив той удар нижче пояса. На реванш Усик вийде зі звичною впевненістю через те, що він зробив у першому поєдинку, але йому потрібно остерігатися Дюбуа, адже він потужний", – сказав Паркер.

До слова. Перший бій Усик – Дюбуа відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, що саме Джозеф Паркер є найбільш ймовірним наступним суперником переможця битви за абсолют. Він мав побитися з "Динамітом" ще в лютому за пояс IBF, але тоді британець захворів і відмовився від бою.