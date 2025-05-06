Його з трону спробує скинути володар пояса IBF Даніель Дюбуа. Своїми очікуваннями від майбутнього протистояння поділився колишній британський супертяж Девід Прайс.

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Думки Прайса про реванш Усик – Дюбуа

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року заявив, що цього разу його земляк матиме набагато більше шансів, ніж у першому бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN. На його думку, серія перемог додала "Динаміту" впевненості, що може зіграти важливу роль.

"Я вважаю, що імпульс і досвід, які Дюбуа здобув після їхнього першого бою, значно підвищують його шанси. У першому бою Усик не давав Дюбуа жодного шансу, але, на мою думку, завдяки перемогам, які Дюбуа здобув відтоді, зокрема над кількома топовими бійцями, причому в нищівній манері, він набрав потужний імпульс, що відіграє велику роль.

Ми всі знаємо, що Усик – головна зірка, він беззаперечний чемпіон, але два його бої з Тайсоном Ф’юрі були дуже конкурентними. Можна припустити, що Усик, можливо, починає сповільнюватися, тоді як Даніель Дюбуа, ймовірно, наближається до піка своєї форми", – сказав Прайс.

Довідка. У серпні 2023 року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом в дев’ятому раунді. Реванш між боксерами відбудеться 19 липня у Лондона на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше повідомлялося, завдяки чому "Динаміт" збирається перемогти українського боксера. Британець зізнавався, що буде робити акцент не лише на свою силу.