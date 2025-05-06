Їх неодноразово бачили разом на вечорах боксу, де бійці завжди з посмішкою спілкувалися один з одним. Ей Джей розповів, чи дійсно вони такі близькі, як здається зі сторони, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

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Між боксерами справжній броманс

За словами британця, вони продовжують підтримувати зв'язок, який здебільшого відбувається через команди спортсменів. Він навіть хотів приїхати в Україну, проте поки не вдалося втілити цей план у життя.

"Я планував відвідати Україну та подивитися, що там відбувається. Я не зміг це зробити, тому що команда Усика домовилася на інший час, він не збігся з моїм розкладом.

У боксі є суперники, які не спілкуються з тобою, вважають конкурентом. Проте є ті, хто зберіг чудові стосунки. Ми з Усиком добре спілкуємося. Він класний", – сказав Джошуа.

Довідка. Усик і Джошуа билися між собою у 2021 та 2022 роках. В обох поєдинках українець перемагав рішенням суддів, одноголосим і роздільним відповідно.

Нагадаємо, що востаннє Ей Джей виходив на ринг восени минулого року, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа у п'ятому раунді. Нещодавно він розповів, що збирається зробити операцію та зізнався, коли повернеться до тренувань.