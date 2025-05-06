Их неоднократно видели вместе на вечерах бокса, где бойцы всегда с улыбкой общались друг с другом. Эй Джей рассказал, действительно ли они так близки, как кажется со стороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Между боксерами настоящий броманс

По словам британца, они продолжают поддерживать связь, которая в основном происходит через команды спортсменов. Он даже хотел приехать в Украину, однако пока не удалось воплотить этот план в жизнь.

"Я планировал посетить Украину и посмотреть, что там происходит. Я не смог это сделать, потому что команда Усика договорилась на другое время, оно не совпало с моим расписанием.

В боксе есть соперники, которые не общаются с тобой, считают конкурентом. Однако есть те, кто сохранил прекрасные отношения. Мы с Усиком хорошо общаемся. Он классный", – сказал Джошуа.

Справка. Усик и Джошуа дрались между собой в 2021 и 2022 годах. В обоих поединках украинец побеждал решением судей, одноголосым и раздельным соответственно.

Напомним, что последний раз Эй Джей выходил на ринг осенью прошлого года, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа в пятом раунде. Недавно он рассказал, что собирается сделать операцию и признался, когда вернется к тренировкам.