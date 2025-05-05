Украинский боец второго среднего веса Сергей Деревянченко в соцсетях раскритиковал поединки, которые состоялись накануне, информирует 24 Канал. Он считает, что мог бы добавить огня, которого так не хватало ценителям бокса.

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Смелое заявление Деревянченка

Уроженец Феодосии выразил желание провести поединок против абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса. Также он заявил, что хотел бы разделить ринг с одним из соперников, которые отказались давать ему реванш.

Ощущения после этого боксерского уикенда – так себе. Устали от скучных боев? Дайте мне бой с "Канело". Или хотя бы пусть один из этих нерешительных боксеров даст мне реванш и я покажу, что такое бокс,

– написал Деревянченко.

К своему сообщению Сергей добавил фотографии Геннадия Головкина, Карлоса Адамеса, Хайме Мунгии, Даниэля Джейкобса, Джермалла Чарло и Кристиана Мбилли. Он подписал их одинаковым текстом: "Они не дали мне шанса на реванш".

Справка. Свой последний бой Сергей Деревянченко провел в августе 2024 года, когда уступил Кристиану Мбилли. Во время того поединка Сергей получил тяжелую травму, из-за чего перенес операцию. Всего на профессиональном уровне украинец имеет на своем счету 21 битву, в них он одержал 15 побед и потерпел 6 поражений.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес, которого Сергей Деревянченко вызвал на бой, во второй раз стал абсолютом, нанеся своему сопернику первое поражение. "Канело" 12 сентября проведет бой против Теренса Кроуфорда, с которым уже провел первую битву взглядов.