Теофимо Лопес защищал титул WBO в первом полусреднем весе. Тогда как Роландо Ромеро и Райан Гарсия сражались за чемпионский пояс WBA в полусреднем весе, информирует 24 канал.

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Как завершились поединки

Теофимо Лопес дрался против Арнольда Барбозы. Действующий чемпион WBO одолел соперника единогласным решением судей по итогам 12 раунда – 116:112, 116:112, 118:110.

В общем боксеры начали бой, присматриваясь друг к другу и не рисковали. В конце поединка Барбоза пытался вырвать победу у Лопеса, но Теофимо спокойно закрыл Арнольда.

Видеообзор боя Лопес – Барбоза:

Интересный бой получился между андердогом Роландо Ромеро и звездным Райаном Гарсией за титул WBA. Во втором раунде Ролли неожиданно отправил фаворита поединка в нокдаун.

Гарсия пытался переломить ход поединка, но Ромеро с легкостью справлялся с ударами Райана. В итоге Ролли победил единогласным решением судей и получил вакантный чемпионский пояс WBA.

Видеообзор боя Гарсия – Ромеро:

На вечере бокса в Нью-Йорке Девин Хейни дрался против Хосе Рамиреса. Чемпион в отпуске WBC одолел оппонента единогласным решением судей – 118:110, 119:109, 119:109.

Хэйни начал поединок осторожно, только во втором раунде он начал применять джебы. Бывший чемпион не смог воспользоваться пассивностью Дэвина в начале поединка.

Рамирес пытался сломать ход событий в чемпионских раундах. Однако этого стало недостаточно, чтобы Хосе смог вырвать победу над Девином Хейни.

Видеообзор боя Хейни – Рамирес: