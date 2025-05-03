Теофімо Лопес захищав титул WBO у першій напівсередній вазі. Тоді як Роландо Ромеро та Раян Гарсія бились за чемпіонський пояс WBA у напівсередній вазі, інформує 24 канал.

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Як завершились поєдинки

Теофімо Лопес бився проти Арнольда Барбози. Чинний чемпіон WBO здолав суперника одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раунди – 116:112, 116:112, 118:110.

Загалом боксери розпочали бій, придивляючись один до одного та не ризикували. Наприкінці поєдинку Барбоза намагався вирвати перемогу у Лопеса, але Теофімо спокійно закрив Арнольда.

Відеоогляд бою Лопес – Барбоза:

Цікавий бій вийшов між андердогом Роландо Ромеро та зірковим Раяном Гарсією за титул WBA. У другому раунді Роллі неочікувано відправив фаворита поєдинку в нокдаун.

Гарсія намагався переломити хід поєдинку, але Ромеро з легкістю справлявся з ударами Раяна. У підсумку Роллі переміг одностайним рішенням суддів та здобув вакантний чемпіонський пояс WBA.

Відеоогляд бою Гарсія – Ромеро:

На вечорі боксу у Нью-Йорку Девін Хейні бився проти Хосе Раміреса. Чемпіон у відпустці WBC здолав опонента одноголосним рішенням суддів – 118:110, 119:109, 119:109.

Хейні почав поєдинок обережно, тільки у другому раунді він почав застосовувати джеби. Колишній чемпіон не зміг скористатись пасивністю Девіна на початку поєдинку.

Рамірес намагався зламати хід подій у чемпіонських раундах. Проте цього стало недостатньо, щоб Хосе зміг вирвати перемогу над Девіном Хейні.

Відеоогляд бою Хейні – Рамірес: