"Канело" победил кубинца единогласным решением судей и во второй раз стал абсолютом во втором среднем весе. Сразу после этого Турки Аль аш-Шейх вышел на ринг и объявил, что следующим соперником мексиканца станет Теренс Кроуфорд.

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Первая дуэль взглядов

Бойцы проведут долгожданное противостояние в Лас-Вегасе, сообщает 24 Канал. Они выйдут на ринг 12 сентября, где будут драться за статус абсолютного чемпиона, который накануне завоевал Сауль Альварес.

После этого боксеры провели первую битву взглядов. Сначала они улыбнулись друг другу, а через мгновение стали невозмутимыми и около 30 секунд всматривались в глаза будущего соперника, никто первым взгляд так и не отвел.

Первая дуэль взглядов между Альваресом и Кроуфордом: смотрите видео

Отметим, что для этой битвы Теренс Кроуфорд поднимется сразу на два дивизиона. До этого он становился абсолютом в первом полусреднем и полусреднем весе.