Их противостояние состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Британец попытается взять реванш за поражение от украинца, которое потерпел в августе 2023 года.

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Какой план имеет Дюбуа

"Динамит" поделился ожиданиями от предстоящего боя, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun Sport. Он рассказал, благодаря чему собирается победить Александра Усика.

Обладатель пояса IBF заявил, что будет делать акцент не только на свою силу, но и на психологию. Он хочет одержать верх в играх разума и нокаутировать непобедимого оппонента.

Мне надо попасть в него, пробить его. Попробую залезть ему в голову. Нокаут меня вполне устроит. Я не пытаюсь делать из этого что-то большее. Просто не могу дождаться боя,

– сказал Дюбуа.

Справка. Первое очное противостояние между боксерами состоялось 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец нокаутировал своего соперника джебом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Даниэль Дюбуа после ряда угроз в адрес Александра Усика неожиданно сделал комплимент украинцу.