После объявления боя за абсолют Александр Усик и Даниэль Дюбуа оказались в центре внимания медиа. Боксеры уже дали множество интервью, прежде чем начать подготовку к поединку в тренировочном лагере, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun Sport.

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Комплимент Усику от Дюбуа

Один из журналистов поинтересовался мнением Дюбуа о влиянии на Усика войны в Украине. В ответ британец неожиданно высказал комплимент в адрес обладателя титулов WBC, WBO и WBA.

"Он как герой для своего народа, не так ли? Так что это похвально, я хвалю его за это. Но на ринге мне нужно быть королем, забрать пояса и быть мужчиной.

Поэтому чего бы это мне не стоило, я пойду на него и просто возьму те пояса, которые принадлежат мне. Абсолютный чемпион – Даниэль Дюбуа", – заметил "Динамит".

Напомним, что бой за абсолют между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года. Уже стартовала продажа билетов на мегафайт.

Кстати, победитель битвы в следующем поединке встретится с новозеландцем Джозефом Паркером.

В это время напомнил о себе "Цыганский король". Тайсон Фьюри заявил, что не против провести третий бой с Усиком.