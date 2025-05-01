Після оголошення бою за абсолют Олександр Усик та Даніель Дюбуа опинилися в центрі уваги медіа. Боксери вже дали безліч інтерв'ю, перш ніж розпочати підготовку до поєдинку в тренувальному таборі, пише 24 Канал з посиланням на The Sun Sport.

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Комплімент Усику від Дюбуа

Один з журналістів поцікавився думкою Дюбуа про вплив на Усика війни в Україні. У відповідь британець несподівано висловив комплімент на адресу володаря титулів WBC, WBO та WBA.

"Він як герой для свого народу, чи не так? Тож це похвально, я хвалю його за це. Але на рингу мені потрібно бути королем, забрати пояси і бути чоловіком.

Тому чого б це мені не коштувало, я піду на нього і просто візьму ті пояси, які належать мені. Абсолютний чемпіон – Даніель Дюбуа", – зауважив "Динаміт".

Нагадаємо, що бій за абсолют між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні 19 липня 2025 року. Вже стартував продаж квитків на мегафайт.

До речі, переможець битви в наступному поєдинку зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером.

Водночас нагадав про своє існування "Циганський король". Тайсон Ф'юрі заявив, що не проти провести третій бій з Усиком.