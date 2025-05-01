Олександр Красюк, промоутер володаря титулів WBC, WBA та WBO Олександра Усика, поділився думкою щодо можливого завершення кар'єри свого клієнта. Функціонер повідомив, що остаточне рішення прийматиме непереможений боксер, пише 24 Канал з посиланням на Froch On Fighting.

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Коли Усик завершить боксерську кар'єру

Красюк згадав приклад Віталія Кличка, який мав перерву у кар'єрі, але все ж повернувся на ринг у 37 років і потім провів ще 10 поєдинків.

А також Кличка-молодшого, який офіційно повісив рукавички на цвях у 2017 році. Однак "Доктор Сталевий Молот" мріє здійснити гучний камбек та побити вічний рекорд Джорджа Формана.

Щодо Усика, то наразі боксер має сили та бажання продовжувати кар'єру.

"Рішення прийматиме Усик, але я погоджуся, що краще піти за годину до, ніж за хвилину після. Тому ідея можливості завершення кар'єри, ставши триразовим абсолютним чемпіоном, видається привабливою.

Вік – це лише цифра. Уся суть у тому, як ти почуваєшся. Якщо в тебе є сила вставати о п'ятій ранку і йти до зали, значить у тобі все ще це є", – розповів Красюк.

Усик на шляху до третього абсолюту

Нагадаємо, що бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятимуть чотири основні пояси хевівейту та звання абсолютного чемпіона світу.

Вперше Усик став абсолютом надважкого дивізіону. У цьому статусі він перебував у 2018 – 2019 роках.

У травні 2024 року українець переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у хевівейті. 25 червня 2024 року Усик відмовився від титулу IBF, втративши статус абсолюту.