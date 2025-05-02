Їх протистояння відбудеться 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Британець спробує взяти реванш за поразку від українця, якої зазнав у серпні 2023 року.

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Який план має Дюбуа

"Динаміт" поділився очікуваннями від майбутнього бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun Sport. Він розповів, завдяки чому збирається перемогти Олександра Усика.

Володар пояса IBF заявив, що буде робити акцент не лише на свою силу, а й на психологію. Він хоче взяти гору в іграх розуму та нокаутувати непереможного опонента.

Мені треба влучити в нього, пробити його. Спробую залізти йому в голову. Нокаут мене цілком влаштує. Я не намагаюся робити з цього щось більше. Просто не можу дочекатися бою,

– сказав Дюбуа.

Довідка. Перше очне протистояння між боксерами відбулося 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець нокаутував свого суперника джебом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомлялося, що Даніель Дюбуа після низки погроз на адресу Олександра Усика несподівано зробив комплімент українцю.