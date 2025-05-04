"Канело" переміг кубинця одноголосим рішенням суддів і вдруге став абсолютом у другій середній вазі. Одразу після цього Туркі Аль аш-Шейх вийшов на ринг та оголосив, що наступним суперником мексиканця стане Теренс Кроуфорд.

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Перша дуель поглядів

Бійці проведуть довгоочікуване протистояння у Лас-Вегасі, повідомляє 24 Канал. Вони вийдуть на ринг 12 вересня, де будуть битися за статус абсолютного чемпіона, який напередодні здобув Сауль Альварес.

Після цього боксери провели першу битву поглядів. Спочатку вони посміхнулися один одному, а за мить стали незворушними та близько 30 секунд вдивлялися в очі майбутнього суперника, ніхто першим погляд так і не відвів.

Перша дуель поглядів між Альваресом і Кроуфордом: дивіться відео

Зазначимо, що для цієї битви Теренс Кроуфорд підніметься одразу на два дивізіони. До цього він ставав абсолютом у першій напівсередній та напівсередній вазі.