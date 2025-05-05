Український боєць другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко в соцмережах розкритикував поєдинки, які відбулися напередодні, інформує 24 Канал. Він вважає, що міг би додати вогню, якого так не вистачало поціновувачам боксу.

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Смілива заява Дерев'янченка

Уродженець Феодосії висловив бажання провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Сауля Альвареса. Також він заявив, що хотів би розділити ринг з одним із суперників, які відмовилися давати йому реванш.

Відчуття після цього боксерського вікенду – так собі. Втомилися від нудних боїв? Дайте мені бій із "Канело". Або хоча б нехай один із цих нерішучих боксерів дасть мені реванш і я покажу, що таке бокс,

– написав Дерев’янченко.

До свого допису Сергій додав фотографії Геннадія Головкіна, Карлоса Адамеса, Хайме Мунгії, Даніеля Джейкобса, Джермалла Чарло та Крістіана Мбіллі. Він підписав їх однаковим текстом: "Вони не дали мені шансу на реванш".

Довідка. Свій останній бій Сергій Дерев’янченко провів у серпні 2024 року, коли поступився Крістіану Мбіллі. Під час того поєдинку Сергій отримав важку травму, через що переніс операцію. Всього на професійному рівні українець має на своєму рахунку 21 битву, у них він здобув 15 перемог і зазнав 6 поразок.

Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес, якого Сергій Дерев'янченко викликав на бій, вдруге став абсолютом, завдавши своєму супернику першої поразки. "Канело" 12 вересня проведе бій проти Теренса Кроуфорда, з яким уже провів першу битву поглядів.