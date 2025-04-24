Тренер Ромы планирует сделать новый тактический ход, который связан с Довбыком

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери планирует внести некоторые изменения в стартовый состав на ближайший матч. Он планирует попробовать новую тактику.

В воскресенье, 27 апреля, состоятся матчи 34-го тура Серии А. В одном из них Рома встретится с Интером.

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Какие коррективы хочет внести Раньери

Тренер Ромы планирует выпустить в стартовом составе дуэт Артема Довбика и Элдора Шомуродова, пишет 24 канал со ссылкой на RomaPress.

В общем украинский и узбекский нападающие сыграли вместе 194 минуты в нынешнем сезоне в играх против Эмполи, Монцы, Болоньи, Удинезе, Наполи, Лечче, Ювентуса, Лацио и Вероны.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 42 матча, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что начало матча против Интера запланировано на 16:00 по киевскому времени.