Забарного оценили как одного из худших игроков в матче против Ипсвича

Статистические порталы оценили игру Илью Забарного в матче против Ипсвича. Он получил едва ли не худшие оценки.

В среду, 2 апреля, состоялись матчи 30-го тура чемпионата Англии. По результатам одного из них Борнмут уступил Ипсвичу со счетом 1:2.

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Какую оценку получил Забарный

Украинский защитник вышел в стартовом составе матча, однако был заменен на 87-й минуте

Во время игры Забарный 60 раз касался мяча, выполнил один отбор, совершил три выноса и четыре подбора. Он выиграл лишь одну дуэль из восьми, однажды позволил сопернику обыграть себя, потерял мяч шесть раз, дважды нарушил правила и отдал 51 передачу с точностью 90%.

Выступление украинца оценили довольно низко, пишет 24 канал со ссылкой на WhoScored. Ему поставили оценку 5,9 балла – это второй худший показатель в команде, тогда как портал Sofascore дал 6,1, что стало самым низким баллом среди игроков Борнмута.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 62 матча за Борнмут.