В последних матчах чемпионата Украины Динамо потеряло очки. 11 марта команда сыграла в ничью с Зарей, а 28 февраля – с Ворсклой.

Читайте также Лидера сборной Украины летом могут выставить на продажу

Какую проблему Динамо определил Милевский

Футболист отметил, что ему трудно сказать, что именно не хватает тем футболистам, которые играют в составе Динамо. Возможно, молодые игроки не слушают советов старших и опытных, пишет 24 канал со ссылкой на эфир Милевского в тик-токе.

В клубе есть ребята из моего поколения – Ярмола, Шовковский, Гусев. Я уверен, что они общаются с игроками, подсказывают, чего не хватает молодым футболистам. Видимо, до кого-то не доходят эти слова,

– сказал Артем Милевский.

Справка. Динамо опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на 4 очка. Сейчас вторую строчку занимает Александрия.

Отметим, что следующий матч в УПЛ киевляне сыграют 2 апреля против львовского Руха.