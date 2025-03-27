Милевский назвал главную проблему Динамо
- Артем Милевский считает, что главной проблемой Динамо является то, что молодые игроки могут не прислушиваться к советам более опытных футболистов.
- Динамо потеряло очки в последних матчах чемпионата Украины, сыграв в ничью с Зарей и Ворсклой.
- Клуб опережает ближайшего преследователя на 4 очка, следующий матч состоится 2 апреля против львовского Руха.
Бывший игрок Динамо Артем Милевский оценил текущее состояние в клубе. В частности он назвал основную проблему нынешней команды.
В последних матчах чемпионата Украины Динамо потеряло очки. 11 марта команда сыграла в ничью с Зарей, а 28 февраля – с Ворсклой.
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Какую проблему Динамо определил Милевский
Футболист отметил, что ему трудно сказать, что именно не хватает тем футболистам, которые играют в составе Динамо. Возможно, молодые игроки не слушают советов старших и опытных, пишет 24 канал со ссылкой на эфир Милевского в тик-токе.
В клубе есть ребята из моего поколения – Ярмола, Шовковский, Гусев. Я уверен, что они общаются с игроками, подсказывают, чего не хватает молодым футболистам. Видимо, до кого-то не доходят эти слова,
– сказал Артем Милевский.
Справка. Динамо опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на 4 очка. Сейчас вторую строчку занимает Александрия.
Отметим, что следующий матч в УПЛ киевляне сыграют 2 апреля против львовского Руха.