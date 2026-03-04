Формула-1 готова принять радикальное решение на фоне войны в Иране

Главным событием последних дней стало возобновление военных действий на Ближнем Востоке. Иран оказался под атакой армий США и Израиля.

При этом вовлеченными в конфликт оказались более десяти стран того региона. К сожалению, такая нестабильность негативно влияет на спортивные реалии, сообщает The Telegraph.

Как война повлияет на Формулу-1?

От активных боевых действий на Ближнем востоке может пострадать Формула-1. В апреле в календаре "королевских гонок" запланированы ган-при в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Однако эти страны страдают от обстрелов Ирана и пока не могут гарантировать безопасность для посетителей. Боссы Формулы-1 рассматривают вариант с заменой этих двух этапов в случае продолжения военных действий.

Вариантами для замены являются трассы в Имоле или Стамбуле. Решение должно быть принято в ближайшие 2-3 недели, чтобы не нарушать подготовку команд к этапам.

Гран-при Бахрейна должно пройти 10-12 апреля, а Саудовской Аравии – 17-19 апреля. При этом другим вариантом является сокращение календаря с 24-х до 22-х этапов.

В таком случае в расписании Формулы-1 будет перерыв в более чем месяц. Перед периодом на Ближнем востоке гонки пройдут 29 марта в Японии, а уже после саудовского этапа запланировано гран-при Майами на 3 мая.

Напомним, что новый сезон в Формуле-1 стартует 8 марта этапом в Австралии. Чемпионский титул будет защищать пилот Макларен Ландо Норрис, который в прошлом сезоне прервал четырехлетнюю гегемонию Макса Ферстаппена.

Что известно о войне между США и Ираном?