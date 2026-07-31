Расписание матчей УПЛ сезона 2026/2027

Новый футбольный сезон Украинской Премьер-лиги 2026/2027 начнется 31 июля 2026 года и продлится до 4 июня 2027 года. Матчи первого тура пройдут с 31 июля по 3 августа.

Осенний этап чемпионата Украини будет состоять из 16 туров, последний из которых запланирован на 12 декабря. После этого команды уйдут на зимний перерыв, который продлится до конца февраля, сообщает 24 Канал.

Что известно о новом сезоне УПЛ

Весенняя часть сезона начнется 27 февраля 2027 года матчами 17-го тура. Завершится чемпионат 4 июня 2027 года, когда состоятся матчи заключительного, 30-го тура.

Также определены основные даты главного противостояния украинского футбола между Шахтером и Динамо. Матч первого круга в рамках 12-го тура запланирован на 7 ноября, а матч второго круга, в 27-м туре, – на 15 мая.

Все матчи чемпионата Украины будут транслироваться в прямом эфире на телеканале UPL.TV.

Календарь УПЛ сезона 2026/2027

1-й тур

31 июля, пятница, 18:00. Заря – Колос

1 августа, суббота, 13:00. Кривбасс – Карпаты

1 августа, суббота, 15:30. Харьков – Верес

2 августа, воскресенье, 13:00. Черноморец – Полесье

2 августа, воскресенье, 15:30. Эпицентр – Оболонь

2 августа, воскресенье, 18:00. Динамо – Левый берег (перенесено)

3 августа, понедельник, 15:30. Буковина – ЛНЗ

3 августа, понедельник, 18:00. Шахтер – Кудровка

2-й тур

08.08.2026

Буковина – Оболонь

Верес – Динамо

Заря – Кривбасс

Левый Берег – Кудривка

Полесье – Харьков

Карпаты – ЛНЗ

Черноморец – Колос

Эпицентр – Шахтер

3-й тур

15.08.2026

Динамо – Колос

Полесье – Заря

Кривбасс – Левый Берег

Харьков – Шахтер

Эпицентр – Верес

Кудровка – Оболонь

ЛНЗ – Черноморец

Карпаты – Буковина

4-й тур

29.08.2026

Заря – Харьков

Левый Берег – Карпаты

ЛНЗ – Верес

Кудровка – Эпицентр

Шахтер – Полесье

Черноморец – Кривбасс

Колос – Оболонь

Буковина – Динамо

5-й тур

05.09.2026

Черноморец – Левый берег

Харьков – Оболонь

Верес – Заря

Полесье – Кудривка

Динамо – ЛНЗ

Кривбасс – Колос

Эпицентр – Буковина

Карпаты – Шахтер

6-й тур

12.09.2026

Кривбасс – Харьков

Верес – Кудривка

Левый Берег – Полесье

ЛНЗ – Оболонь

Колос – Карпаты

Шахтер – Черноморец

Динамо – Эпицентр

Буковина – Заря

7-й тур

19.09.2026

Карпаты – Верес

Кудровка – Колос

Полесье – Кривбасс

Шахтер – ЛНЗ

Черноморец – Оболонь

Эпицентр – Левый Берег

Харьков – Буковина

Заря – Динамо

8-й тур

10.10.2026

ЛНЗ – Кудривка

Буковина – Полесье

Оболонь – Кривбасс

Колос – Эпицентр

Черноморец – Харьков

Верес – Шахтер

Динамо – Карпаты

Левый Берег – Заря

9-й тур

17.10.2026

Полесье – Динамо

Кривбасс – ЛНЗ

Оболонь – Верес

Шахтер – Колос

Заря – Черноморец

Карпаты – Эпицентр

Кудровка – Буковина

Харьков – Левый Берег

10-й тур

24.10.2026

Левый берег – ЛНЗ

Буковина – Кривбасс

Полесье – Оболонь

Верес – Колос

Черноморец – Карпаты

Эпицентр – Харьков

Шахтер – Заря

Динамо – Кудривка

11-й тур

31.10.2026

Кривбасс – Динамо

Оболонь – Шахтер

Колос – Полесье

Верес – Черноморец

Заря – Эпицентр

Карпаты – Кудривка

Левый Берег – Буковина

ЛНЗ – Харьков

12-й тур

07.11.2026

Оболонь – Левый берег

Буковина – Колос

Кудровка – Черноморец

Эпицентр – Кривбасс

Шахтер – Динамо

Харьков – Карпаты

Заря – ЛНЗ

Полесье – Верес

13-й тур

21.11.2026

Колос – Харьков

Черноморец – Эпицентр

Левый Берег – Шахтер

Карпаты – Заря

Верес – Буковина

Динамо – Оболонь

Кривбасс – Кудривка

ЛНЗ – Полесье

14-й тур

28.11.2026

Динамо – Черноморец

Эпицентр – ЛНЗ

Шахтер – Буковина

Карпаты – Полесье

Оболонь – Заря

Левый Берег – Колос

Кудровка – Харьков

Кривбасс – Верес

15-й тур

05.12.2026

Полесье – Эпицентр

Шахтер – Кривбасс

Оболонь – Карпаты

Буковина – Черноморец

Харьков – Динамо

Заря – Кудривка

Верес – Левый Берег

ЛНЗ – Колос

16-й тур

12.12.2026

Шахтер – Кудровка

Карпаты – Кривбасс

ЛНЗ – Буковина

Левый Берег – Динамо

Колос – Заря

Верес – Харьков

Полесье – Черноморец

Оболонь – Эпицентр

17-й тур

27.02.2027

ЛНЗ – Карпаты

Оболонь – Буковина

Динамо – Верес

Кривбасс – Заря

Кудровка – Левый Берег

Харьков – Полесье

Колос – Черноморец

Шахтер – Эпицентр

18-й тур

06.03.2027

Буковина – Карпаты

Колос – Динамо

Заря – Полесье

Левый Берег – Кривбасс

Шахтер – Харьков

Верес – Эпицентр

Оболонь – Кудривка

Черноморец – ЛНЗ

19-й тур

13.03.2027

Динамо – Буковина

Харьков – Заря

Карпаты – Левый берег

Верес – ЛНЗ

Эпицентр – Кудривка

Полесье – Шахтер

Кривбасс – Черноморец

Оболонь – Колос

20-й тур

20.03.2027

Заря – Верес

Левый Берег – Черноморец

Оболонь – Харьков

Кудровка – Полесье

ЛНЗ – Динамо

Колос – Кривбасс

Буковина – Эпицентр

Шахтер – Карпаты

21-й тур

03.04.2027

Полесье – Левый Берег

Харьков – Кривбасс

Кудровка – Верес

Оболонь – ЛНЗ

Карпаты – Колос

Черноморец – Шахтер

Эпицентр – Динамо

Заря – Буковина

22-й тур

10.04.2027

Буковина – Харьков

Верес – Карпаты

Колос – Кудровка

Кривбасс – Полесье

ЛНЗ – Шахтер

Оболонь – Черноморец

Левый Берег – Эпицентр

Динамо – Заря

23-й тур

17.04.2027

Шахтер – Верес

Кудривка – ЛНЗ

Полесье – Буковина

Кривбасс – Оболонь

Эпицентр – Колос

Харьков – Черноморец

Карпаты – Динамо

Заря – Левый Берег

24-й тур

24.04.2027

Буковина – Кудривка

Динамо – Полесье

ЛНЗ – Кривбасс

Верес – Оболонь

Колос – Шахтер

Черноморец – Заря

Эпицентр – Карпаты

Левый Берег – Харьков

25-й тур

01.05.2027

Оболонь – Полесье

ЛНЗ – Левый Берег

Кривбасс – Буковина

Колос – Верес

Карпаты – Черноморец

Харьков – Эпицентр

Заря – Шахтер

Кудровка – Динамо

26-й тур

08.05.2027

Харьков – ЛНЗ

Динамо – Кривбасс

Шахтер – Оболонь

Полесье – Колос

Черноморец – Верес

Эпицентр – Заря

Кудривка – Карпаты

Буковина – Левый Берег

27-й тур

15.05.2027

Кривбасс – Эпицентр

Левый Берег – Оболонь

Колос – Буковина

Черноморец – Кудривка

Динамо – Шахтер

Карпаты – Харьков

ЛНЗ – Заря

Верес – Полесье

28-й тур

22.05.2027

Оболонь – Динамо

Харьков – Колос

Эпицентр – Черноморец

Шахтер – Левый берег

Заря – Карпаты

Буковина – Верес

Кудровка – Кривбасс

Полесье – ЛНЗ

29-й тур

29.05.2027

Колос – Левый Берег

Черноморец – Динамо

ЛНЗ – Эпицентр

Буковина – Шахтер

Полесье – Карпаты

Заря – Оболонь

Харьков – Кудривка

Верес – Кривбасс

30-й тур

04.06.2027

Черноморец – Буковина

Эпицентр – Полесье

Кривбасс – Шахтер

Карпаты – Оболонь

Динамо – Харьков

Кудровка – Заря

Левый Берег – Верес

Колос – ЛНЗ