Калинина обидно уступила экс-второй ракетке мира на Australian Open-2025: видеообзор игры

Во вторник, 14 января, состоялись поединки первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Одними из последних на корт в этот день вышли Ангелина Калинина и Онс Жабер.

Ангелина Калинина – Онс Жабер 0:2 (3:6, 3:6)

Это было третье очное противостояние между теннисистками. К сожалению, украинка не смогла одержать в нем свою первую победу, сообщает 24 Канал.

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На старте поединка Ангелина смогла сделать брейк, однако сразу же отдала и свою подачу. Решающим стал восьмой гейм, который Калинина проиграла, имея преимущество 30:0. После него представительница Туниса уверенно подала на сет – 3:6 для украинки.

Вторая партия началась идеально для уроженки Новой Каховки, которая со старта повела со счетом 3:0. Но, к сожалению, Ангелина не смогла удержать преимущество, отдав подряд шесть геймов, и вылетела из турнира.

Смотрите видеооглад матча Калинина – Жабер

Статистика. Матч длился 72 минуты. За это время Ангелина Калинина не сделала ни одного эйса при двух двойных ошибках, реализовала три из шести брейк-поинтов и выиграла лишь 3 из 9 геймов на своей подаче. Баланс виннерсов и невынужденных ошибок – 9:18.

Отметим, что Ангелина Калинина последней из шести украинок стартовала в одиночном разряде австралийского "мэйджора". В следующий круг прошли: Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинских теннисисток во втором круге AO-2025