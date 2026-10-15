20-летняя "любовница Путина" снялась с домашнего Гран-при: что случилось с фигуристкой

Камила Валиева отказалась от выступления на этапе Гран-при в Казани. Спортсменка сообщила о проблемах со здоровьем на фоне международного отстранения.

О своем решении 20-летняя российская фигуристка сообщила в своем телеграм-канале. При этом Валиева по-прежнему отстранена от международных соревнований.

Валиева объяснила причину отказа от соревнований

Спортсменка должна была принять участие в домашнем этапе Гран-при России в Казани, однако в итоге снялась с соревнований из-за болезни.

Фигуристка обратилась к болельщикам с извинениями и пожелала им здоровья. В то же время она выразила надежду встретиться с поклонниками на следующих этапах российского турнира.

Дорогие болельщики и поклонники фигурного катания, дорогие мои казанцы, к сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни,

– написала Валиева.

Спортсменка также заверила, что надеется увидеться с болельщиками на других соревнованиях серии. В то же время ее возвращение на международную арену остается под вопросом.

Допинг лишил Валиеву олимпийского "золота"

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дело касалось положительного результата допинг-пробы, взятой перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

После пересмотра результатов сборную России лишили золота командного турнира Олимпиады. Срок дисквалификации фигуристки истек 25 декабря 2025 года, после чего она получила нейтральный статус.

Однако 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал допуск Валиевой к международным соревнованиям. Спортсменка решила не обжаловать это решение в CAS, фактически отказавшись от судебной борьбы за возвращение на международную арену.

Дополнительное внимание к фигуристке ранее привлекло ее появление рядом с Владимиром Путиным на открытии "Игр будущего" в Казани в феврале 2024 года. После этого Валиеву начали называть в СМИ "новой любовницей" диктатора.

Недавно 20-летней спортсменке посоветовали завершить карьеру в фигурном катании.