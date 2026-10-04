20-летняя Камила Валиева потеряла нейтральный статус и теперь не может выступать на международных турнирах. Чемпион Европы Сергей Новицкий считает, что ей стоит завершить карьеру, пишет sovsport.

Новицкий призвал Валиеву повесить коньки на гвоздь

Чемпион Европы по танцам на льду Сергей Новицкий считает, что Валиевой будет чрезвычайно сложно найти мотивацию для продолжения карьеры только на внутренних турнирах.

По словам фигуриста, спортсменка будет понимать, что не имеет возможности представлять Россию на международной арене. Кроме того, это может повлиять и на отношение судей к ее выступлениям.

Конечно, будет крайне сложно сконцентрироваться исключительно на внутренних турнирах. Мотивацию найти здесь почти нереально. Так, выступать можно будет. Но зачем? Никакой мотивации нет,

– заявил Новицкий.

Он добавил, что на месте Валиевой вообще не стал бы продолжать профессиональные выступления.

Если бы я был на ее месте, даже не задумывался бы. Сразу повесил бы коньки на гвоздь. А почему бы мне кататься?

– сказал чемпион Европы.

Валиева лишилась нейтрального статуса

В сентябре 2026 года ISU отозвал нейтральный статус Валиевой. Фигуристка пыталась обжаловать решение, однако ее апелляцию также отклонили.

До этого россиянка отбывала четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Отстранение длилось с 25 декабря 2021 года по 25 декабря 2025-го.

Валиева также пытается обжаловать последствия допингового дела в Европейском суде по правам человека. В то же время ее Юрист заявил, что восстановить аннулированные спортивные результаты фигуристки уже невозможно.

20-летняя Валиева стала одной из самых известных российских фигуристок после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. После допингового скандала ее карьера понесла серьезные последствия.

Валиеву неоднократно связывали с Владимиром Путиным: фигуристка присутствовала на мероприятиях с участием российского диктатора и сидела в VIP-ложе рядом с ним. Именно из-за этого ее называют "любовницей Путина".