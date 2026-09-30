Валиева требует отменить дисквалификацию и связанные с ней санкции. В то же время российский спортивный юрист Юрий Зайцев в комментарии sovsport объяснил , что спортсменка реально может рассчитывать по итогам рассмотрения ее дела.

ЕСПЧ не вернет Валиевой результаты

По словам Зайцева, Европейский суд по правам человека не имеет полномочий отменять решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Поэтому даже положительное для Валиевой решение ЕСПЧ не будет означать автоматического возвращения ей титулов или спортивных результатов.

Юрист предположил, что в случае установления нарушения права фигуристки на справедливый суд ЕСПЧ может присудить ей финансовую компенсацию.

ЕСПЧ никоим образом не сможет отменить решение CAS, не сможет восстановить Камилу Валиеву и ее титулы. Но если суд признает нарушение права на справедливое судебное разбирательство, то может обязать выплатить ей денежную компенсацию,

– сказал Зайцев.

Допинг лишил Россию олимпийского "золота"

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала накануне зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Наказание закончилось 25 декабря 2025 года.

По окончании дисквалификации фигуристка получила нейтральный статус и смогла вернуться к международным соревнованиям. Однако в сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ее допуск к турнирам.

Скандал с Валиевой также имел последствия для командного турнира Олимпиады-2022. Из-за ее допинг-дела российскую команду лишили золотой медали, а результаты спортсменки были аннулированы.

Ранее "новая любовница Путина" сделала заявление о своем отстранении. Такое прозвище Валиева получила из-за своего активного участия в пропагандистских мероприятиях, во время которых она сидела в VIP-ложе рядом с российским диктатором.