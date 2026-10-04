20-річна Каміла Валієва втратила нейтральний статус і тепер не може виступати на міжнародних турнірах. Чемпіон Європи Сергій Новицький вважає, що їй варто завершити кар'єру, пише sovsport.

Новицький закликав Валієву повісити ковзани на цвях

Чемпіон Європи з танців на льоду Сергій Новицький вважає, що Валєєвій буде надзвичайно складно знайти мотивацію для продовження кар'єри лише на внутрішніх турнірах.

За словами фігуриста, спортсменка розумітиме, що не має можливості представляти Росію на міжнародній арені. Крім того, це може впливати й на ставлення суддів до її виступів.

Звичайно, буде максимально складно сконцентруватися виключно на внутрішніх турнірах. Мотивацію знайти тут майже нереально. Так, можна буде виступати. Але навіщо? Ніякої мотивації немає,

– заявив Новицький.

Він додав, що на місці Валієвої взагалі не став би продовжувати професійні виступи.

Якби я був на її місці, навіть не замислювався б. Одразу повісив би ковзани на цвях. А заради чого кататися?

– сказав чемпіон Європи.

Валієва втратила нейтральний статус

У вересні 2026 року ISU відкликав нейтральний статус Валієвої. Фігуристка намагалася оскаржити рішення, однак її апеляцію також відхилили.

До цього росіянка відбувала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Відсторонення тривало з 25 грудня 2021 року до 25 грудня 2025-го.

Валієва також намагається оскаржити наслідки допінгової справи через Європейський суд з прав людини. Водночас її юрист заявляв, що повернути анульовані спортивні результати фігуристки вже неможливо.

20-річна Валієва стала однією з найбільш відомих російських фігуристок після виступу на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Після допінгового скандалу її кар'єра зазнала серйозних наслідків.

Валієву неодноразово пов'язували з Володимиром Путіним: фігуристка була присутня на заходах за участю російського диктатора та сиділа у VIP-ложі поруч із ним. Саме через це її називають "коханкою Путіна".