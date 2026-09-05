Допингистка и сторонница российских властей Камила Валиева после дисквалификации собиралась участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе. Но в Международном союзе конькобежцев здравый смысл наконец взял верх.

Скандальная участница Олимпиады-2022 все же не сможет вернуться в большой спорт. А другим россиянам будет сложнее получить разрешение на участие в турнирах, пишет 24 Канал.

Валиева без "нейтрального" статуса

В ISU исправили ошибку, допущенную в декабре 2025 года, когда Валиева была восстановлена в правах после допинговой дисквалификации и получила "нейтральный" статус, хотя ни в коей мере не соответствует его критериям. Спортсменке сообщили, что участвовать в соревнованиях она не сможет, а на предоставление документов, которые могли бы изменить это решение, у нее есть одна неделя.

В то же время международная федерация внесла изменения в свой регламент, удалив пункт, который позволял россиянам получать "нейтральный" статус сразу на целый сезон. Теперь для каждого турнира они должны отдельно подтверждать отсутствие связей с российской армией-убийцей.

Почему Валиева – "любовница Путина"

Фигуристка, которая в 2022 году считалась фавориткой Олимпиады в Пекине, но провалила индивидуальный турнир после допинг-скандала, на протяжении дисквалификации всячески демонстрировала, почему ее точно нельзя называть "нейтральной".

Валиева появлялась на различных мероприятиях российских пропагандистов, а во время одного из них сидела рядом с диктатором. Это породило слухи о том, что 20-летнюю спортсменку связывает с кремлевским военным преступником нечто большее, чем просто поддержка его политики.

При этом россиянка цинично заявляла в интервью, что ей было "скучно и неинтересно жить" в период отстранения от соревнований.