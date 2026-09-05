Скандальна учасниця Олімпіади-2022 все ж не зможе повернутися у великий спорт. А іншим росіянам буде складніше отримати дозвіл на участь у турнірах, пише 24 Канал.

Валієва без "нейтрального" статусу

В ISU виправили помилку, допущену у грудні 2025 року, коли Валієва була відновлена у правах після допінгової дискваліфікації та отримала "нейтральний" статус, хоча аж ніяк не відповідає його критеріям. Спортсменці повідомили, що брати участь у змаганнях вона не зможе, а для надання документів, які могли б змінити це рішення, має один тиждень.

Водночас міжнародна федерація внесла зміни до свого регламенту, прибравши пункт, який дозволяв росіянам отримати "нейтральний" статус одразу на цілий сезон. Тепер для кожного турніру вони мають підтверджувати відсутність зв'язків з російською армією-вбивцею окремо.

Чому Валієва – "коханка Путіна"

Фігуристка, яка у 2022 році вважалася фавориткою Олімпіади у Пекіні, але провалила індивідуальний турнір після допінг-скандалу, упродовж дискваліфікації усіляко демонструвала, чому її точно не можна називати "нейтральною".

Валієва з'являлась на різних заходах російських пропагандистів, а під час одного з них сиділа поряд з диктатором. Це породило чутки про те, що 20-річну спортсменку пов'язує з кремлівський воєнним злочинцем щось більше, ніж просто підтримка його політики.

При цьому росіянка цинічно заявляла в інтерв'ю, що їй було "нудно і нецікаво жити" в період відсторонення від змагань.